El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su pensión de adulto mayor al señalar que éste es un derecho universal plasmado en la Constitución y que al igual que otros ciudadanos, ya contribuyó al desarrollo de la nación.

El sábado, el mandatario presentó su declaración anual donde asentó que durante el año pasado obtuvo ingresos por un millón 716 mil pesos, los cuales fueron desglosados así: por concepto de salario como presidente de la República registró un millón 697 mil 081 pesos, un aumento de 68 mil 364 pesos respecto a su salario de un año antes; a esto se suman 19 mil 310 pesos correspondientes a la ayuda a adultos mayores.

“Ya me corresponde, es universal, es a todos los adultos mayores, los programas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el periodo neoliberal siempre se daban de manera focalizada, supuestamente para atender a los más pobres, nunca se les atendió, pero en su concepción era nada más a cierto sector.

“El derecho a la pensión es universal es a todos. Aquí han venido personas que tienen mucho dinero y me dicen ‘yo no voy a usar la tarjeta, no lo necesito’ y yo les digo ‘depende de ti pero es un derecho aunque tengas dinero ya tienes la edad y ya contribuiste con tu trabajo en el desarrollo del país’. Es una retribución, una recompensa que puedas recibir algo y muchos puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia son derechos universales”, sostuvo.