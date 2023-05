Tras las serias acusaciones que pesan sobre Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, Auditor Superior de Michoacán, es necesaria y urgente su remoción del cargo y que aclare todas y cada una de las imputaciones que se le hacen, así lo señalaron las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán.

A nombre de la bancada, el coordinador parlamentario, Reyes Galindo Pedraza, destacó que uno de los ejes de la 4T es el combate a la corrupción y la transparencia, “en el PT estamos comprometidos para no fallarle al pueblo, por ello las y los michoacanos merecen un auditor confiable, sin antecedentes de corrupción; pero sobre todo, que vigile el uso y destino de los recursos y no que se beneficie de su cargo.

“Es grave lo que la Secretaría de la Contraloría en Michoacán destapó. No es posible que quien es el encargado de revisar a dónde van los recursos de las y los michoacanos tenga 66 procedimientos abiertos por presuntas irregularidades; esto lo convierte en un funcionario no confiable y no hay mas que su remoción para que aclare este asunto”, dijo Reyes Galindo.