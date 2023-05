La presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), informó que ante la actual situación que prevalece con el volcán Popocatépetl, se ha estado en constante comunicación con el personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para dar seguimiento al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y considerar los aspectos en los que se pueda brindar apoyo.

Detalló que hizo llegar a las y a los diputados los planes de atención relativos a los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como el plan general homologado, a fin de que dispongan de la información actualizada, sobre la atención que se está brindando conforme a dicho planes.

“Esperemos que no se presenten situaciones de mayor emergencia. Sin presupuesto, las familias estarían revictimizadas. Se sabe que en los techos ha caído una cantidad importante de ceniza y ha llovido, y algunos son de lámina; por ello, se está monitoreando para que no haya eventualidades que no sean por el volcán, sino que los techos se colapsen”, alertó.