Michoacán registró su primera medalla en los Nacionales Conade 2023, gracias a Frida Camila Figueroa Cornejo, quien se quedó con la medalla de bronce en la disciplina de ciclismo de montaña, categoría Juvenil C, al detener el cronómetro en 01:09:42, en la pista Roberto Globy Prieto, del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Nuestra Fuerza (Juchari Uinapekua) se hizo presente en la máxima fiesta del deporte amateur en el país, gracias al apoyo del Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), que alistó a la delegación michoacana, participante en 31 disciplinas del programa deportivo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Luego de la participación del BMX, en donde la entidad se quedó cerca del medallero, este miércoles inició su actuación la delegación estatal en la modalidad de ciclismo de montaña, conformada por siete pedalistas michoacanos, de los cuales, Frida Camila consiguió instalarse en el tercer escalón del podio, por detrás de la jalisciense Cynthia Guadalupe Martín González (01:06:53), en primer lugar; mientras la representante de Guanajuato, Joy Harumi Méndez García, se quedó con la plata (01:09:18).

“Me sentí muy bien, mucho mejor que en el macro regional; es una pista que se me facilita un poco, me gustó mucho y qué mejor manera de llevarme el tercer lugar. Seguiré echándole ganas, ya tenía mucho tiempo que la quería, estoy muy orgullosa y se la quiero dedicar a toda la gente que me sigue, a mi familia y a mis entrenadores, sin ellos, nada de esto sería posible”, afirmó la ciclista michoacana.

Las actividades de los Nacionales Conade 2023 continuarán en territorio hidrocálido, en donde este jueves, los representativos Junior y Juvenil de la rama femenil, así como el Infantil Varonil, buscarán dejar atrás la fase de grupos para enfilarse en las finales en búsqueda de los metales.