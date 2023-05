El PRI Michoacán, reiteró el llamado a los partidos políticos y al gobierno estatal, para realizar un gran acuerdo que permita evitar la infiltración de candidatos con vínculos delictivos en puestos de elección popular en próximos procesos electorales.

Memo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, aclaró no se trata de un pacto político como los ya conocidos en México, y como lo ha creído el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, se pretende, dijo, cerrar la puerta a la delincuencia en la entidad, y no dejarle todo el trabajo, aunque sea su obligación, a los institutos electorales.

En compañía de la secretaria general del partido, Xóchitl Gabriela Ruíz González y de Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal, el dirigente del tricolor afirmó que el principal interesado en poner un alto a la participación delictiva en política debe ser el gobierno estatal.

“Como ya lo he dicho, de nada sirve que en el PRI busquemos mecanismos a través de la Comisión de Procesos Internos para cerrarle la puerta a personajes así, si le brincan a otro partido político, se van a Morena y los hace alcaldes, no me refiero a eso, evadir eso es una responsabilidad”, mencionó Valencia Reyes.