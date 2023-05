En Michoacán se cumplen más de 140 días de trabajo en las aulas sin interrupciones o suspensiones en más de 12 mil planteles públicos, gracias al trabajo que ha realizado el Gobierno del Estado para dignificar la labor docente y la atención a las necesidades de la comunidad escolar.

La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, reiteró su compromiso para mejorar las condiciones en que niñas, niños y jóvenes estudian, así como el trabajo que se realiza ininterrumpidamente con el fin de garantizar el derecho a estudiar, tarea que involucra a todos los actores educativos.

De manera general, no ha habido paros prolongados que lleven a que miles de escuelas cierren sus puertas, como ocurría en años pasados, no obstante, hay trabajo diario de la SEE para atender los casos específicos en los que se registran situaciones que afectan las actividades educativas.

En administraciones pasadas eran constantes los paros y marchas liderados por expresiones sindicales, pues había adeudos millonarios en salarios, bonos y prestaciones; ahora con la administración de Alfredo Ramírez Bedolla eso no sucede, y con el apoyo del gobierno federal se tiene garantizado el recurso para pagar a los docentes en tiempo y forma todo el año.

El ciclo escolar 2022-2023 es el primero que se realizará completo tras la contingencia sanitaria, en él se marcan 200 días de clases y concluye el próximo 26 de julio; hace más de una década que no se cumplía uno completo en la gran mayoría de las escuelas michoacanas, gracias al compromiso de todas y todos con la educación de las niñas, niños y adolescentes.