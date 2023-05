Ante la omisión de los acuerdos decretados en la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental, que mandataba que en el 2021 a los Poderes del Estado, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Ayuntamiento, debían eliminar el uso de plásticos de sus actividades, la Diputada Local, Mayela Salas Saénz, presentó una iniciativa para prohibir definitivamente su uso en eventos, actividades oficiales o acciones de funcionarios o servidores públicos.

Salas Saénz lamentó que de manera deliberada no se le dé cumplimiento a lo aprobado desde junio del 2021, situación que da un mal ejemplo y no hay justificación a tan grave omisión.

“Hablare de la clara omisión que tenemos para cumplir con las leyes que nosotros mismos expedimos. ¿Cómo podemos justificarla?; simplemente no hay manera en que podamos seguir siendo indolentes a algo tan simple como es predicar con el ejemplo. ¿Cómo le exigimos a la gente que NO use plásticos de un solo uso, si nosotros continuamos haciéndolo?”