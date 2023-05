Silvano Aureoles Conejo, continúa su labor política en apoyo a la candidata de la Alianza por el Estado de México, Alejandra del Moral; por ello, ha sostenido importantes reuniones de organización con líderes políticos de las localidades de San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Chalco.

“En este recorrido he encontrado un muy buen ambiente, tenemos una gran oportunidad, reecontrándonos con muchos compañeros y compañeras, tenemos una gran candidata, todas las condiciones se están dando para que Morena no gane, es la antesala del desastre, es brutal lo que pasa en las entidades donde gobierna ese partido. Conscientemente estoy trabajando para que la gente no caiga en las trampas de los guindas”, señaló.