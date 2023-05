Morelia, Michoacán a 14 de mayo de 2023.- En el segundo día de actividades del Torneo de fútbol “A la cancha por la paz”, se vivió un encuentro lleno de emoción, convivencia y compañerismo entre los equipos que se disputaron esta fase final.

Después de intensos encuentros, los equipos que se disputarán la final en la categría 2010-2011 son Toros Morelia vs Academia Mich; en categoría 2009-2009, Manchester vs Real Soccer; en categoría 2005-2007, Acuitzio vs Ganador de la semifinal 1; y en categoría libre, Atlético vs Sindicato de Limpia.

Este torneo deportivo tiene como objetivo promover la paz, y al respecto el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha destacado que la construcción de ésta se origina desde todos los sectores y es el deporte un eje fundamental para recomponer el tejido social.

Organizado por el Gobierno de Morelia a través del instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), y en coordinación con la Arquidiócesis de Morelia, el torneo va encaminado a refrendar y promover los vínculos de amistad.

En esta segunda jornada de actividades, Toros Morelia se impuso a Cefar Morelia 3-0, en actividad de la categoría 2010/11; en el mismo sector Academia Michoacán le pegó

4-0 al Instituto Kipling; en tanto que, Real Soccer derrotó por la mínima a Acuitzio: Manchester doblegó 5-0 a Axolotes Dorados, en el sector de 2008/2010, cuya sede fue el Seminario Morelia; mientras que, en el Instituto Valladolid-Preparatoria, Acutzio avanzó, tras ganar 5-2 a Instituto Siqueiros. La final de cada categoría se jugará la siguiente semana.