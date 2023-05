La recta final del Festival Michoacán de Origen (FMO) 2023 comenzó, pero antes de llegar a su fin, este día se presenta en concierto Moenia.

La agrupación conformada por Alfonso Pichardo, Alejandro Midi Ortega y Jorge Soto, pisará minutos después de las 7:30 de la tarde, el escenario del jardín del Orquidario del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Creada en 1992, esta agrupación mexicana de Synth-Pop, electro, pop y dance, este trío ha logrado éxito nacional con temas como: Manto estelar, No dices más, Morir tres veces, No importa que el sol se muera, ¿En qué momento?, Llegaste a mí, Déjame entrar, Ni tú ni nadie, y No puedo estar sin ti, por mencionar algunas.

Actualmente Moenia se encuentra promocionando su disco “Stereo Hits Vol.2”, con el cual rinden un tributo a bandas como Héroes del Silencio, Caifanes, Bosé y Miguel Mateos.

La programación

Los conciertos aún no terminan en esta segunda edición del FMO, y a continuación las presentaciones que siguen estos días:

12 de mayo

Moenia

13 de mayo

Río Roma

14 de mayo

Los Claxons

17 de mayo

Banda El Recodo