El concierto del Día de las Madres organizado por el Festival Michoacán de Origen (FMO) 2023, logró reunir a más de 15 mil michoacanos con una sola intención: cantar y celebrar a las mamás en su fecha.

La espera valió la pena, pues el máximo exponente de la música ranchera en México volvió después de algunos años a la capital del estado para presentar un show distinto a “Jaripeo sin fronteras”, llevando por nombre en esta ocasión “Los Aguilar”, espectáculo en el que tanto él como sus hijos Ángela y Leonardo, dieron muestra del talento que corre por sus venas, y de su calidad al interpretar la música mexicana.

Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán, comentó que la afluencia al evento reafirmó el gusto de los michoacanos por la música regional y por artistas de corte familiar, pues la velada concluyó con saldo blanco, pero sobre todo con las sonrisas y el baile del público.

Pepe Aguilar agradeció en repetidas ocasiones al Gobierno del Estado encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla por la invitación y la oportunidad de cantarles a las mamás michoacanas en su día.

Ya fueran las mamás con sus hijos, esposos, nietos, o los propios hijos con sus madres o tías, el Estadio de Béisbol Francisco Villa, abrió sus puertas aproximadamente a las 5:00 de la tarde, y dos horas después ya lucía a su máxima capacidad, para ya entrada la noche, ser la sede de este concierto en el que se escucharon temas como: Prometiste, Directo al corazón, Acá entre nos, Por una mujer bonita, Por mujeres como tú, Perdóname, Me estoy acostumbrando a ti, Recuérdame bonito,, El comienzo del final, No puedo caer, y Como si no se hubiera ido, así como un recorrido por las melodías de Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y Joan Sebastian.

Con este recuerdo bonito, los tres Aguilar les cantaron a las mujeres bonitas de la entidad, antes de despedirse y concluir musicalmente las actividades del 10 de mayo del FMO.

La programación

Los conciertos aún no terminan en esta segunda edición del FMO, y a continuación las presentaciones que siguen estos días:

12 de mayo

Moenia

13 de mayo

Río Roma

14 de mayo

Los Claxons

17 de mayo

Banda El Recodo