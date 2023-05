¿Cómo puedes posicionar tu comunicación si te dedicas a la política? En realidad, es simple, pero implica mucha constancia y consistencia de tu parte y en tu comunicación de mensajes.

Yo te diría que debes hacer dos cosas:

1. La primera, entender que no debes buscar por todos los medios ser alguien conocido. Las y los políticos -novatos o experimentados-, se preocupan demasiado por ser personajes conocidos y eso los lleva a querer estar en todos lados tratando de “comunicar” lo que sea; y por eso los vemos conduciendo programas de radio, televisión, podcast o Youtube, porque alguien les dijo que, “estando en plataformas de moda, podrán posicionarse”. Simplemente, los están engañando.

La clave no está en ser conocido, sino en ser una marca política personal que valga la pena conocer.

2. La segunda cosa que debes hacer, es siempre responder a una pregunta antes de comunicar: ¿cómo quiero ser recordado al finalizar este evento, mi legislatura, este discurso, mi participación, etc? De tu respuesta, saldrá tu mensaje a posicionar y si no comunicas solo lo que salga de tu respuesta, no lo estarás haciendo bien.

Por eso cuando veo a políticas y políticos haciendo conduciendo mesas de análisis político en radio, en la televisión o en plataformas digitales, o cuando los veo conduciendo mesas de podcast, me pregunto si lo que desean que se recuerde de ellas y ellos es, que son comunicólogos, comunicadores, youtubers o influencers.

Si lo piensan, esto se aleja de ser recordado como un(a) “político que disminuye la inseguridad, que hace leyes para personas con discapacidad, que genera políticas para los empleos, etc.

Un recordatorio: Aquella idea de que estar en todos lados mostrándose es el camino para posicionarse, es una idea desfasada. No es verdad. ¿Qué hacer? Regresen al punto dos y sabrán qué hacer.

*El autor es consultor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / WhatsApp 4433181742.