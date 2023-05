Con propuestas para apoyar a las madres solteras sin empleo, el impulso al deporte y a la educación para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el estado, Aleida Itzel de 12 años, fue elegida como “Presidenta del PRI Michoacán por un Día”, en el marco del Día de la Niño y la Niña.

Aleida mostró su preocupación por involucrar a los adolescentes en actividades que les permita dejar el sedentarismo y conductas dañinas, como fumar.

“Pueden hacer deporte o muchas otras cosas además de estar en el celular, o haciendo cosas que no deben hacer, como fumar, ahora se da que los adolescentes fuman cigarro electrónico, el deporte los ayuda a desarrollarse”, dijo Aleida durante la rueda de prensa que presidió junto con Memo Valencia, presidente estatal del PRI.

Consideró de vital importancia perseguir sus sueños, en su caso, el de ser política.

Le digo a los niños y jóvenes que le echen muchas ganas para que sean lo que sueñan en la vida, cumplan sus metas, no dejen atrás lo que les gusta solo por las personas que no quieren o sus papás no estén de acuerdo. Puedo ser una buena política, a mi papá le interesa ese tema y a mí también me gustaría ser una presidenta, estar en el partido del PRI, me gustaría ser candidata por el PRI.