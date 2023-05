El edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar corroboró lo dicho por el comisionado de seguridad, Alejandro González Cussi respecto a que no está obligado a certificarse en control y confianza como el resto de la Policía Morelia, sin embargo, destacó que se podría dar, en caso de ser necesario.

Destacó que esa certificación es solo para uniformados, para policías, por lo que Cussi al no ser uno de ellos no es un sujeto obligado, aunque no se descarta que también él realice las pruebas correspondientes.

Aunque dijo que en caso de solicitar que Cussi se certifique todos los mandos policiales de diversos niveles de gobierno deberían hacerlo.

“Si es necesario que el comisionado lo haga, lo hará, pero se va a pedir que todos los niveles y mandos estén certificados o todos coludos o todos rabones”, dijo.

Estas declaraciones se dieran en el marco de l convenio de colaboración en materia de seguridad entre el estado y el municipio, del que el edil destacó se debe fortalecer el tema de la certificación policial para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, así como aumentar el número de elementos de seguridad de todos los niveles.