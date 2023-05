Morelia, Michoacán; 02 de mayo del 2023.- Al determinar que a través del trabajo coordinado se avanza mucho mejor en el desarrollo de los municipios, el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, auguró que será de gran apoyo la firma de convenio de colaboración entre Morelia, Charo y Tarímbaro en aras de establecer un mejor intercambio y transferencia de información geográfica y estadística, con el objetivo difundir la misma en el Sistema de Información Geográfica y Estadística de la capital del estado (SIGEM), específicamente en el mapa interactivo que permite el acceso a la información de interés metropolitano.

Alfonso Martínez señaló que cualquier suceso que pasa en uno de los tres municipios, repercute en los otros dos, por lo que al tener más información, hay condiciones de incrementar la capacidad de respuesta y acción.

“En el caso específico de estos dos municipios, es algo que no se puede postergar o no se puede ver por separado; nos dividen algunas calles, en algunos casos estamos entrelazados, no se sabe dónde es un municipio y dónde es el otro”, afirmó.