Desde los pachucos, hasta los amantes, y los hijos de la Luna, todos se movieron este fin de semana hasta llegar al Kumbala con los dos primeros conciertos que se ofrecieron en la segunda edición del Festival Michoacán de Origen (FMO).

Con un lleno total en ambas presentaciones, el jardín del Orquidario del Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) fue el lugar donde además de la música, también se conjuntó el ambiente familiar, alegría, baile y recuerdos en personas de distintas edades.

Aunque el espacio llegó a su máxima capacidad, el público que no pudo ingresar, se quedó alrededor para gozar de temas como: Bomboro Quiña Quiña, Kumbala, Pachucos, La boa, un mix de Celia Cruz y muchas más con el tour La Vecindad Santanera, que integra la Maldita Vecindad y la Sonora Santanera.

Ana Torroja por su parte fue la encargada de traer el recuerdo y los 80’s a la actualidad, con temas como: Me colé en una fiesta, Los amantes, Ay que pesado, Hoy no me puedo levantar, Ya no te quiero, Corazones, Cruz de navajas, 7

de septiembre, Mujer contra mujer, La fuerza del destino, Hijo de la Luna, entre muchos más éxitos.

Las presentaciones musicales con ingreso libre a todo interesado continuarán este viernes 5 de mayo. La puerta al espacio de los conciertos se abrirá a las 6:00 de la tarde para que el público pueda ingresar.

A continuación la cartelera:

5 de mayo

Carolina Ross y Cuitla Vega

6 de mayo

La Sonora Dinamita

7 de mayo

Jesse & Joy

10 de mayo

Concierto sorpresa para las mamás

12 de mayo

Moenia

13 de mayo

Río Roma

14 de mayo

Los Claxons

17 de mayo

Banda El Recodo