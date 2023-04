Con el triunfo de la candidata de la coalición Alejandra del Moral, en Estado de México, iniciará la reconciliación de nuestro país y dejar atrás la confrontación, destacó Octavio Ocampo, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Como parte de la estrategia territorial y de apoyo que ha emprendido el PRD, Octavio Ocampo asistió a Temascalcingo, en donde mostró su respaldo al proyecto que representa Alejandra del Moral y la coalición PRI, PAN, PRD.

“Estamos seguros que la valentía, las propuestas y el gran respaldo ciudadano llevarán al triunfo a Alejandra del Moral; y con ello, iniciará otra etapa para nuestro país, de reconciliación, de unidad y dejando atrás la polarización”, expresó Ocampo.

El ex presidente municipal de Tuzantla y ex Presidente del Congreso Local, resaltó que el Estado de México tiene hoy la oportunidad de no empeñar su futuro, de elegir entre el proyecto de Ale del Moral que representa el desarrollo y otro que es la cara de la corrupción con Delfina Gómez.

Asistieron también liderazgos del PRD en Michoacán, el Senador Antonio García Conejo, así como el Secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas; Rosario Cruz, secretaria Técnica; Marco Aurelio Nava, Secretario del Consejo Estatal del PRD; la regidora por el PRD en Contepec, y demás perredistas michoacanos.