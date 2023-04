La diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, supervisó dos obras en Morelia y en Charo que corresponde al dictamen de la glosa del Primer Informe de Gobierno, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Este recorrido inició en la obra del entronque “Salida Mil Cumbres”, lo anterior en compañía del diputado Ernesto Núñez Aguilar integrante de la Representación Parlamentaria y el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez. Al inspeccionarla Lupita Díaz Chagolla, concluyó que está funcionando en un cien por cierto para los vehículos.

Sin embargo, la legisladora, explicó que la calidad de la construcción no es la mejor, asimismo indicó que algunas vigas fueron mal calculadas en el diseño de los cabezales, pero no en su funcionamiento; en este mismo sentido, una de las observaciones más importantes que realizó es que hasta el momento no existe un paso peatonal seguro.

“Hicimos hincapié de contar con un cruce seguro, a esta observación nos señaló Zarazúa Sánchez, que viene una etapa de una licitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, para una obra exclusivamente para los pasos peatonales y de movilidad en la zona, por lo que esperemos que la obra se lleve a cabo en tiempo y forma para el beneficio de los ciudadanos que deben tomar transporte público”, refirió Díaz Chagolla.

Al continuar con el recorrido, acudieron a verificar la construcción de infraestructura urbana en vialidades, estacionamiento, casetas de vigilancia y jardinería para el Hospital General “Dr. Miguel Silva” y el Hospital Infantil, ambos ubicados en Ciudad Salud en la localidad de la Goleta, del municipio de Charo, en el que Jorge Humberto Villegas García, Subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, dio a conocer las adecuaciones que se hicieron en la zona.

Por último Lupita Díaz Chagolla afirmó que en esta obra los trabajos que realizaron se hicieron en tiempo y forma, además de que cuentan con una buena calidad.