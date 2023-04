Una turba golpeó y quemó vivos a trece presuntos pandilleros con neumáticos empapados en gasolina, después de sacar a los hombres de una custodia policial en Puerto Príncipe.

El violento hecho ocurrió el mismo día en que la ONU alertó sobre la inseguridad en Haití, similar a la de “un país en guerra” y en un contexto de fuertes tensiones en Puerto Príncipe.

La policía no precisó las circunstancias en que perdió la custodia de los sospechosos, asesinados luego por habitantes del acomodado barrio de Canapé-Vert, en el sur de Puerto Príncipe.

Varios videos que circulan en las redes sociales muestran personas que se apresuran a verter gasolina sobre los hombres vivos o incluso muertos, mientras que otras intentan encender neumáticos encima de estos tendidos en el suelo.

Port-au-Prince #Haiti today police and the population killed and burned Bodies of 14 gang members armed with rifles and handguns pic.twitter.com/urh2bIvEnZ

— Edson Samson (@Mr_Edson_Samson) April 24, 2023