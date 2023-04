El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que en la reciente reunión que sostuvo con el edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar reiteró su recomendación de que los giros negros del municipio sean vigilados por la Policía Auxiliar.

Aseguró que las empresas de seguridad privada han dado muestra de su ineptitud al no vigilar espacios como el Hospital Regional del IMSS en Charo y la Funeraria Gayosso, donde recientemente se ha dado muerte a civiles.

“Ya lo he dicho antes, la seguridad privada no sirve para nada, no es confiable”, dijo.