“Ya recorrí todo el país, y en todos lados veo, escucho y coincido, en que los partidos políticos debemos cambiar el rumbo e ir junto con las y los ciudadanos, debemos caminar de la mano con la sociedad civil, es urgente este llamado, lo hemos visto con las inéditas marchas que se han realizado en defensa de nuestra democracia. Todos los que estamos aquí, amamos a México y yo quiero decirles: Por amor a México vamos juntos a rescatar a nuestro país”, enmarcó el aspirante presidencial Silvano Aureoles Conejo, durante su participación en el Foro convocado por Unid@s.

En la mesa titulada Sociedad Civil en Gobierno de Coalición, en la que también estuvieron presentes, Beatriz Paredes y Demetrio Sodi, quien fuera gobernador de Michoacán hay que aceptar que existe un desencanto por los institutos políticos y lo que eso indica es que se requiere es fortalecer el sistema de partidos en la vida democrática de México, por eso la importancia de juntar estás dos variables de la ecuación, partidos y sociedad.

Silvano aseguró que el 2024 es cuando se debe ganar nuevamente en las urnas, “porque si nos esperamos al 30, ¿Con qué país vamos a llegar si el tirano del palacio nacional quería reelegirse?, no logro por qué no tuvo la mayoría, ahora quiere el maximato y si no nos ponemos las pilas será otro sexenio de gobiernos ineptos e incapaces que cada día hunden al país, por eso es el momento de unirnos y caminar juntos y aquí la sociedad civil juega un papel determinante.”

Quien también fuera presidente del Congreso de la Unión, centró su propuesta en 3 aristas: Método democrático para elegir a la o el candidato de la alianza opositora, reglas para los gobiernos de coalición y un programa de gobierno que el presidente despilfarre en caprichos los recursos públicos.