El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, calificó como responsable y positiva la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar inconstitucional el Decreto a través del cual se había adherido la Guardia Nacional a la SEDENA.

El líder estatal del PRD, celebró la autonomía y la independencia con que actuaron las Ministras y Ministros de la SCJN, quienes estimaron que el Decreto viola el artículo 21 de la Constitución, por lo que ahora la Guardia Nacional será nuevamente parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

Es un revés más para el Presidente de México, el que los ministros declaren la invalidez de este Decreto es una forma más de decirle al Presidente y su partido que sus acciones violentan la Constitución.

El ex Presidente Municipal de Tuzantla y Ex diputado Local, reiteró la disposición del PRD de contribuir y coadyuvar desde su trinchera en pacificar a nuestro país y estado, pero, -dijo-, “tiene que haber una estrategia de fondo, integral, de coordinación, no sólo con temas mediáticos y cambiando el nombre a las instituciones o su función administrativa”.

Este día, en la SCJN votaron por la declaración de inconstitucionalidad del Decreto que traspasa la Guardia Nacional a la SEDENA, los Ministros Juan Luis González, ponente; Luis María Aguilar, Javier Laynez, Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán, así como las ministras Margarita Ríos Farjat y la Presidenta Norma Piña Hernández. Por la constitucionalidad del Decreto votaron Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar, presumiblemente afines a la llamada Cuarta Transformación.