En muchas ocasiones en mi experiencia como Terapeuta de Pareja me he dado cuenta de la incapacidad de algunas parejas para separarse, sobre todo sabiendo que la relación es dañina o no está aportando nada positivo a sus vidas, este tipo de parejas de manera constante hacen intentos para salir adelante y estar mejor pero siempre fracasan, viven con la esperanza de que en algún momento todo será diferente, sin embargo, es muy probable que en alguno de los dos o en los dos esté predominando el Trastorno de Personalidad Dependiente y eso sea lo que le/les mantiene en la relación.

El trastorno de personalidad dependiente según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSMV) se refiere a la necesidad dominante y excesiva de que le cuiden lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado, y miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) de lo siguiente:

Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación. (Nota: No incluir los miedos realistas de castigo.) Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo (debido a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía). Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo.

Lo anterior debe de cumplirse en al menos 5 o más características para ser considerado como trastorno. El trastorno de personalidad dependiente se caracteriza fundamentalmente por la necesidad constante y excesiva de recibir cuidados, característica muy común de la sumisión, temor al abandono y la ansiedad de separación. El miedo a la separación conlleva también el nacimiento de la Dependencia hacia la otra persona y la constante pregunta; ¿qué será de mi si me separo? Por eso mismo a mayor dependencia mayor sufrimiento porque aquello que tanto defendiste ahora ya no está.