Los jóvenes de Morena están en política porque quieren ver un cambio social verdadero y de fondo y por ello se reunieron en el evento Somos Jóvenes, Somos Morena que se realizó este segundo día de actividades en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

“Hacemos política porque nos duelen las cosas, nos duele ver a nuestro padre con un salario que no alcanza, nos duele ver a nuestra hermana acosada en el transporte público, nos duele a ver a nuestro hermano sin una beca para poder estudiar. Hacemos política porque nos duelen las cosas”, expresó el columnista Abraham Mendieta quien ofreció una charla a la juventud morenista junto con la diputada federal Andrea Chávez.

“Haciendo política transformamos la realidad y transformando a la realidad nos conciliamos como sociedad, y por eso la política es intrínsicamente colectiva y por eso no estoy aquí hablando conmigo mismo”, explicó ante los jóvenes.

La diputada federal Andrea Chávez habló sobre su iniciativa para que las personas jóvenes puedan participar para conseguir puestos públicos, algo que ha sido criticado por los políticos conservadores. Lamentó que haya una parte de la juventud que esté ligada al grupo conservador y que quiera mantener el régimen de privilegios.

“Hay juventudes que son reaccionarias, hay juventudes que le aprenden las peores mañas a la derecha, hay juventudes que acceden al poder y replican los esquemas de impunidad. Llegan a legislar desde y para el privilegio porque no revisan que su actitud y su actividad y su conducta al mando del servicio público o de un espacio tiene que hacer para poner ese privilegio al servicio de las y los demás y que se convierta en derechos”, expuso la legisladora.

Es una contracción de carácter histórico y cultural, cómo es posible que vamos a estar a favor de esos partidos que nos decían ‘ninis’ mientras eran ellos los que no nos cumplieron y ni tenían vergüenza. Los ‘ninis’ eran ellos.

En otra charla, el comunicador moreliano Poncho Gutiérrez, colaborador de SDP Noticias, habló sobre la polarización política que se vive en el páís y en el mundo y conminó a la juventud a darse cuenta de lo que se puede hacer desde un teléfono celular.

Mucha gente aquí tiene conocimiento de cómo amarrarse una corbata pero no todos tienen la habilidad de comunicar cómo se amarra una corbata. Alguien puede decir ¡no manches! cambiar una llanta del carro es lo más fácil del mundo y aquí todo mundo lo podría hacer quizás, pero quizás tres, cuatro o cinco, contados, tienen la facilidad de comunicar en dos minutos y editarlo para explicar cómo se cambia una llanta.

Dijo que las juventudes tienen que dimensionar la importancia que puede tener hoy en día la creación de contenido a través de las tecnología.

Quizás todavía ustedes no lo dimensionen todavía porque son muy jóvenes, cada vez que digo que ustedes son jóvenes me salen arrugas porque yo todavía me siento joven, pero esa herramienta que tienen en la mano es inconmensurablemente poderosa.