El presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los expresidentes Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox por sus empleos obtenidos luego de que ocuparán el máximo cargo en la vida política del país.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que lo realizado por los tres expresidentes tras dejar la Presidencia de la República es de “pena ajena“.

“¿Qué no es corrupción el que se vendan los ferrocarriles nacionales, y que el presidente que los vende (Ernesto Zedillo), que vende las empresas, en este caso la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, se va a trabajar con la empresa extrajera que compra los ferrocarriles? Qué no es corrupción eso, no es deshonestidad?”, dijo.