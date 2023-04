El rapero asesino tuvo un diálogo frente a frente con las juventudes morenistas de Michoacán en el primer día del foro Somos Jóvenes, Somos Morena realizado en el Centro de Convenciones de la capital michoacana.

El tres veces campeón del mundo se sinceró con los jóvenes a quienes les contó su historia de vida y los llenó de inspiración para que puedan lograr lo que ellos anhelen. En una parte del diálogo respondió a preguntas y habló de temas como la envidia y cómo sortear con este sentimiento.

“Yo creo que la palabra envidia es no nada más en el rap, yo creo que en todas las circunstancias de la vida se refleja está frustración, esta frustración de no tener el mismo resultado que el otro, a pesar de que sentimos que trabajamos lo mismo o incluso trabajamos más”, se sinceró el rapero Aczino, cuyo nombre de pila es Mauricio Hernández.

“A mí me ha pasado sentir envidia de otros raperos, de decir por qué él sí puede hacerse los números y yo no, si yo escribo mejor, si yo rapeo mejor. Creo que la envidia viene mucho de la frustración. Si una chava rapea un chingo y un güey no le puede llegar al nivel va a haber una frustración y va haber envidias, y eso es inseguridad de las personas. Más allá de hombres y mujeres, creo que es mucha inseguridad”, externó ante las juventudes de Morena.

Somos Jóvenes, Somos Morena continuará mañana 14 de abril con una serie de charlas de los liderazgos locales del partido y contará también con la participáción del columnista Abraham Mendieta, el comunicador Poncho Gutiérrez, creador de contenido de SDP Noticias, David Figueroa, de “Badabun”, y la diputada federal Andrea Chávez, entre otros.

En su oportunidad, la secretaria de Jóvenes de Morena en Michoacán, Rocío Cervantes, dio la bienvenida a los asistentes de diferentes municipios del estado y les dijo que es un buen arranque para comenzar a cambiar la idea de que los jóvenes tienen desinterés en la política.

“El día de hoy hay que llevarnos ese compromiso y romper con todo eso que nos dicen a los jóvenes, a los jóvenes nos interesa la política y claramente, porque estamos asumiendo cargos importantes, somos directores, somos jóvenes muy capaces, también estamos en la Cámara de Diputados, ocupando alcaldías y yo les digo entonces a los jóvenes sí les importa la política porque los jóvenes queremos un cambio”, expresó en el arranque del evento.

Por su parte, la secretaría general del partido, Jeanette Márquez, dijo que el evento Somos Jóvenes, Somos Morena, es el momento ideal para conocer las inquietudes de los nuevos talentos de la política.

“Hoy venimos a pasarla chingón. Aparte de que van a aprender, de que vamos a escuchar sus inquietudes, créame que todos los chavos y no tan chavos como yo y mis compañeros de aquí enfrente, también fuimos así jóvenes como ustedes, y seguimos siendo con jóvenes pero ya no tanto, y la experiencia de cada uno de ellos la verdad es que es muy importante porque cada uno de los otros tuvimos diferentes experiencias al iniciar en la política”, expresó

En la actividad del día de mañana, los liderazgos de Morena en Michoacán darán a conocer cuál ha sido su experiencia en el camino de la política, que servirá de inspiración para las bases jóvenes partidistas de los municipios.

En tanto, Juan Pablo Celis, dirigente estatal de Morena, reflexionó acerca de que la juventud morenista está viviendo un proceso histórico de cambio en el país, y son parte importante de este cambio en la manera de hacer política.

“No son cualquier juventud, son las juventudes de Morena, son las juventudes obradoristas que les toca vivir este momento histórico. Tienen que sentirlo, respirarlo, porque, de verdad, se rompió ese maleficio del que hablaba, ya no son considerados ‘ninis’, ya son jóvenes con mucha dignidad, este gobierno tiene en el centro a las juventudes”, expresó Juan Pablo Celis.

Celis llamó a los jóvenes a qaue “rompan siempre el molde de la política tradicional” y busquen la manera de estar cerca de la gente.

“En Morena, la política la hace el pueblo. Es Morena, la política las hacen las juventudes, la hace gente sencilla, gente humilde, no se necesita mucho, se necesita corazón y amor al pueblo”, expuso.