El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar señaló que no se le ha presentado un documento que contenga cuáles serían los lineamientos de un convenio de seguridad con el gobierno del estado motivo por el cual no ha firmado uno.

“Lo primero que yo quisiera es conocer el convenio, no una propuesta de convenio para ver en qué términos está (…) No tenemos ninguna propuesta de firma de algún documento, no tenemos ningún documento, para poderlo firmar”, expresó el municipio.