Un tiroteo ocurrido este lunes en un banco en el centro de Louisville, una de las mayores ciudades del estado norteamericano de Kentucky, mató a cuatro personas e hirió al menos a otras ocho, según dijo la Policía una vez constató la muerte del autor de los disparos.

Según apuntan las autoridades, se cree que el atacante era antiguo empleado de la entidad.

El subjefe del departamento de Policía Metropolitana de la ciudad, Paul Humphrey, dijo a la prensa, en declaraciones recogidas por la agencia Ap, que los agentes que llegaron al lugar «se encontraron con que se seguían produciendo disparos en el interior del edificio en ese momento».

La policía inicialmente había informado de cinco muertos, pero luego rebajó el balance a cuatro. Humphrey dijo que al menos ocho personas estaban siendo tratadas por heridas, entre ellas dos agentes de policía. Un agente y otro de los heridos se encontraban en estado crítico.

BREAKING: An active shooting is underway at and around the Old National Bank in downtown Louisville. Details:

– Authorities say this is another ‘Mass casualty incident’. Multiple casualties confirmed.

– Officers heard yelling: “Active shooter at the bank” as he told traffic… pic.twitter.com/YRsVRzWcGq

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 10, 2023