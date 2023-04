El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, resaltó que por primera vez se toman en cuenta a los peatones, personas con discapacidad, adultos mayores, comerciantes y deportistas para que circulen de forma segura en los bajo puentes de los distribuidores viales de Mil Cumbres y salida a Salamanca de la capital michoacana.

“Anteriormente no había, no existía ningún proyecto para los bajo puentes que si no se les da vida o un uso, terminan convirtiéndose en un problema porque son invadidos o se convierten en zonas conflictivas generando inseguridad y una serie de situaciones”, externó el mandatario.