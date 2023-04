El dirigente del Partido Movimiento Regeneración Nacional en la entidad, Juan Pablo Celis Silva, afirmó que el actual titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Luis Navarro García, ha realizado un buen desempeño en su cargo como funcionario público, por lo que no descartó que pueda ser una de las corcholatas de Morena en los próximos comicios electorales durante la competencia por la capital michoacana.

Reconoció que además existen algunos otros perfiles de hombres y mujeres, que bien pudieran representar a la Cuarta Transformación en la contienda electoral, ello sin descartar que alguna de estas cartas sea la disidente Ana Lilia Guillén Quiroz, y es que actualmente Ana Lilia Guillén y Juan Carlos Barragán, son quienes han externado su interés por la candidatura.

No hay corcholatas todavía en Morelia, cualquier militantes hombre o mujer puede participar, somos el comité formal, creo que los únicos que nos desconocen son los del PRD pero hay muchos compañeros muy valiosos entre ellos Luis Navarro, es un gran servidor público y lo veo dedicado a su trabajo, me lo he encontrado y no me ha manifestado nada.