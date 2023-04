Una onda de calor mantendrá un ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país con temperaturas por encima de los 30° C en 29 entidades, principalmente en las del noroeste y occidente, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 45º C en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán; hasta 40° C en Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; y hasta 35° C en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Ciudad de México.

En contraste, las mínimas podrían ser de hasta -10º C en zonas montañosas de Baja California, y de hasta -5° C en Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otro lado, el frente frío número 47, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará rachas de viento fuertes a intensas en el norte y noroeste con posibles tolvaneras. Además, se presentarán condiciones para lluvias y chubascos en Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y Chiapas.