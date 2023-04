La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que Víctor ‘N’, esta bajo custodia por el desplome de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El piloto del globo aerostático que se quemó en Teotihuacán, fue puesto bajo custodia este domingo en la ciudad vecina de Pachuca, estado de Hidalgo.

El hombre no contaba con un extintor, no estaba capacitado y no tenía el equipo especializado para atender este tipo de emergencias.

Victor ‘N’, era el piloto del globo aerostático, según testigos fue la primera persona en arrojarse cuando empezó a incendiarse la canastilla.