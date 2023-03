Silvano Aureoles Conejo, aspirante presidencial, interpuso en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, las denuncias penales correspondientes contra Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Francisco Garduño, más los que resulten responsables, por la muerte de los 39 migrantes; esto ante la delegación de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

El ex mandatario de Michoacán, señaló que un gobierno que se dice humanista, es realmente asesino, “es increíble la insensibilidad, hoy está aquí en Ciudad Juárez, Andrés Manuel López Obrador, viene a reunirse con su ejército electoral, no viene a atender la tragedia de los migrantes. El Estado y estos tres servidores públicos, deben responder por esas 39 muertes en un centro de retención ilegal, los dejaron quemarse vivos, no podemos dejar que se quede impune este crimen, que vayan a juicio, alguien tiene que responder”, sentenció.

Acompañado del Senador de la República, Antonio García Conejo, añadió que también llevará el tema ante la Cámara de Diputados, con el fin de que se inicie el juicio de procedencia para que se les retire el fuero constitucional y respondan por el delito de homicidio.