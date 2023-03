Morelia, Michoacán; 30 de marzo de 2023. – No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, luego de que este sábado 01 de abril en Sahuayo, el orgullo de Villas del Pedregal, Julio “Bambú” Gómez haga su debut como profesional, ante el zamorano Christian Patiño, en función que servirá como marco para el homenaje al 4 veces campeón mundial, Mickey García.

Con una trayectoria aproximada de 10 años dentro del ámbito del pugilismo, el “Bambú”, vio sus primeros pasos en los encordados del Club de Box Guerreros Morelia que, en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), forjan a niñas, niños y jóvenes en las unidades deportivas Miguel Hidalgo y Morelos-INDECO.

“Imagínate verlo crecer y ahora ingresar al terreno profesional, estoy seguro que va a lograr grandes cosas por su disciplina. Como parte de su formación me gustaría verlo campeón de algún organismo profesional,”, mencionó Adolfo “Zurdo” Santibañez, entrenador del “Bambú” Gómez.

Con el ídolo del momento, el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez como su ejemplo a seguir, el boxeador moreliano, Julio Gómez, hará su presentación en el terreno profesional ante el nativo de la tierra de Los Chongos, Christian Patiño, dentro de la división de los Pluma, en cartelera que tendrá lugar en el auditorio del Instituto Sahuayense del Deporte.

La función nocturna incluye 5 encuentros en el ámbito profesional y 12 en el sector amateur, donde se tendrá como invitados de honor a los pugilistas Robert y Eduardo García, quienes acompañarán al 4 veces campeón mundial michoacano, Mickey García.