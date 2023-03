Luego de haberse integrado a la representación parlamentaria y con ello dejar la coordinación de la bancada del Partido Encuentro Solidario (PES), la diputada Luz María García García, denunció una serie de acciones que ocurrieron dentro de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Y es que señaló, que pese a encontrarse dentro de la Junta, no se le tomaba en cuenta en la toma de decisiones del Poder Legislativo, ya que se llegaban con acuerdos previos a las reuniones.

“Te ves muy vulnerada, y al final yo lo veo como violencia política, porque aunque seas coordinadora de un grupo parlamentario no cuentas, entonces eso no era nada bueno, (…) la votación era a través del chat y la verdad es que cuando yo ponía algo ya era: ya te mayoriteamos y ya no cuenta tu voto”, lapidó.