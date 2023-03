La diputada de la representación parlamentaria, Fanny Arreola Pichardo descartó que busque integrarse al Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) o al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ello ante el proceso de expulsión que se ha iniciado en su contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En este sentido, expresó que si bien no ha sido notificada sobre esta determinación de la dirigencia, el proceso de expulsión ya se encuentra en ruta jurídica.

Sin embargo, no iniciará un proceso de defensa ante el procedimiento partidista, ya que consideró no tiene por qué realizarlo al no haber faltado a los estatutos, toda vez que adelantó se mantendrá en la ruta independiente tanto en el Congreso, como fuera en el ámbito político.

“Si de por si éramos pocos, hoy somos menos (dentro del PRD), me quedo en la ruta independiente de ser el caso, tanto en el Congreso, como en hacer política sin partido, (…) en algún momento lo que tendría que darse por mi parte para ostentar la independencia, sería entregar la renuncia a la dirigencia nacional”, lapidó.

Y aunque si bien afirmó encontrarse en reflexión sobre esta posibilidad, y aún no tener una fecha establecida para presentarla, si continúan las cosas dentro del PRD como hasta el momento, si presentará su renuncia a la militancia.