La inhabilitación del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es el resultado de la única falla que ha encontrado la actual administración morenista a más de un año y medio de gobierno, consideró el ex contralor del gobierno del perredista, Francisco Huergo Maurín.

Y es que consideró que éste ha sido más un tema político y mediático que además podría ser resuelto en instancias jurídicas en máximo seis meses, ya que el ex mandatario presentó su declaración patrimonial.

A pesar de que se llevó a cabo a destiempo, Huergo Maurín afirmó que se presentó previo a que se notificara a Aureoles Conejo y al no existir un daño a la Hacienda Pública, no debió de haberse sancionado al ex gobernador.

“Puede haber muchas razones por la que olvidó entregarla, pero no es un elemento por el cual tenga que crucificarse a un personaje”, agregó.

De acuerdo a su experiencia, el ex contralor denunció que se llevará a cabo la revocación de esta inhabilitación por la ilegalidad de la resolución al considerar que es un tema que no tiene futuro y que se desbaratará en cualquier nivel jurídico.