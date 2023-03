Prepara Silvano Aureoles Conejo el documento que plantea las bases de su proyecto de nación denominado 24 para el 24, donde se concentran los temas más sentidos y urgentes para las y los mexicanos, producto del recorrido nacional, Por Amor a México, donde platicó con miles de ciudadanos y atendió a muchos sectores.

El aspirante presidencial indicó que son cinco los ejes centrales: Mujeres, Desarrollo Sostenible, Economía, Justicia, Seguridad y Gobernabilidad y Juventudes; “creo que son los temas que pueden englobar muchos otros y con los que podemos comenzar a sumar a especialistas, académicos y a la gente que quiera aportar con su conocimiento y experiencia sobre cómo construir el México mejor.

Algunas de las propuestas que ya se revisan son el de modificar la ley de coordinación fiscal, para que los estados no estén a la merced de lo que el gobierno federal decide darles como hoy es el caso. En el tema ambiental, México debe aprovechar su potencial energético y ser el líder de la región en generación de energías limpias y renovables, no dedicarle una gran porción del presupuesto a una refinería que destruyó uno de los manglares más importantes del país o a un tren que acabó con la selva.

Silvano Aureoles indicó que la seguridad es el tema más urgente, “debemos recuperar la tranquilidad a través de corporaciones policiales civiles, bien pagadas y entrenadas, que tengan prestaciones dignas y que puedan tener un servicio profesional y de carrera que no permita su captura por parte del crimen organizado. Junto a esto, darle oportunidades a las y los jóvenes, con programas reales de apoyo a capacitación y primer empleo, donde no haya lugar a la simulación o al subsidio, no podemos olvidarnos de la creación de empleos dignos y bien remunerados que ayuden a la recuperación económica del desastre en el que nos han tenido. Que México salga adelante va a depender de que nuestra economía sea sólida y fuerte”.

Las anteriores son solo algunas ideas de las que se esbozan en el escrito 24 para el 24 que esta elaborándose con el sentir de las personas que se han sumado a Por Amor a México, donde además de plantear sus necesidades, proponen soluciones a las mimas con un solo fin, el de lograr un país con mejores condiciones de vida.