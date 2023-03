Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reiteraron la disposición para contribuir a la construcción de la paz en Michoacán, no obstante, exigieron a las autoridades del estado, una estrategia contundente para el combate a la inseguridad.

Al fijar el posicionamiento semanal en Conferencia de Prensa, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, respaldó el pronunciamiento y la preocupación que ha externado la Iglesia Católica en voz del Arzobispo de Morelia, Monseñor, Carlos Garfias Merlos, sobre el tema de la inseguridad y que será planteado al Papa Francisco.

El dirigente estatal del PRD, insistió en el llamado al gobierno del estado para la reactivación del Consejo Estatal para la Construcción de la Paz, así como la creación de los Consejos Municipales para la Paz, pero que no sólo se quede en el discurso, sino pasar a la acción.

Lo dijimos hace ocho días y reiteramos que en el PRD estamos dispuestos a coadyuvar en la parte que nos toque como partido político, gobiernos municipales, diputadas locales y diputados federales en la pacificación. Y hoy nos sumamos al llamado, al pronunciamiento que ha hecho públicamente Monseñor Carlos Garfias, la Iglesia Católica respecto a la inseguridad en el país y en Michoacán.

Es necesario, -dijo Octavio Ocampo-, que el gobierno reconozca la situación tan compleja por la que atraviesa el estado, la seguridad es tarea de todas y todos, pero si el gobierno no asume, no reconoce este problema con la magnitud que se requiere, no habrá manera de que le encontremos juntos la solución.

Tiene que escuchar a todas las voces, a todos los sectores de la sociedad, se tiene que actuar y dejar a un lado los discursos de buenas intenciones, hay que salir a territorio, ir a cada a municipio e impulsar los Consejos Municipales por la Paz.

Estuvieron presentes en esta Conferencia de Prensa: José Guadalupe Aguilera Rojas, Secretario General del PRD; Brissa Arroyo, Secretaria de Comunicación Política; Martha Lilia Cortés Rangel, Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos; Rosario Cruz García, Secretaria Técnica del PRD; Marco Antonio González Mendoza, Delegado Especial en Coalcomán y el Presidente del Consejo Estatal, Marco Antonio Lagunas Vázquez.