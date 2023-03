El presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la suspensión del Plan B, otorgada por el ministro, sobre el cual aseguró que existe ya un Plan C.

“Es un asunto político y yo diría, mercantil. Porque lo que no quieren, ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare inconstitucional la ley electoral, lo que no quieres es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE”, aseveró AMLO.

Aseguró que existe un Plan C, “que no estén pensando que ya se terminó todo”, el cual afirmó que consiste en que no se vote en el bloque conservador para que siga la transformación. En ese sentido dijo: “Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.