La Presidencia Municipal de Tarímbaro está ocupada por alguien con las mismas mañas que García Luna, así lo afirmó el Diputado Local por el Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, luego de la incontrolable ola de violencia que se ha desatado en ese Municipio, desde el inicio de la actual administración.

Cabe recordar que desde el anterior proceso electoral el Diputado Baltazar Gaona advirtió a los tarimbarenses que la única forma de que el hoy Presidente Municipal, Bladimir González Gutiérrez ganará la elección era haciendo acuerdos con el crimen organizado, además de advertirles a los ciudadanos que Bladimir González Gutiérrez es una persona que trabaja prostituyendo a mujeres, aseveraciones que se confirman el día de hoy tras la inseguridad que se respira en Tarímbaro.

Hechos importantes que no se deben de olvidar, fueron los más de treinta homicidios que se llevaron a cabo en los primeros cuatro meses de la administración municipal 2021-2024 encabezada por Bladimir González, es decir “dos asesinatos en septiembre, siete en octubre, nueve en noviembre y más de quince homicidios en el mes de diciembre”.

No obstante, la violencia continuó en los inicios del año 2022, recordemos que en vísperas del Día de Reyes, en el centro de Tarimbaro un hombre y una mujer sufrieron un atentado a balazos, donde falleció el varón, y poco después el 10 de enero del 2022, criminales tras varios impactos de bala dieron muerte a un hombre, además de muchos otros homicidios, extorciones y desaparición de personas hasta el día de hoy.

Ante estos hechos el Diputado representante del Distrito 08 de Tarímbaro, explicó :“existe un grave problema, que se origina cuando un candidato o funcionario público realiza pactos con personas inadecuadas, porque el resultado es que los criminales son los que terminan gobernando, tal es el caso de nuestro Municipio de Tarímbaro.

Después en el ejercicio del cargo la situación se les sale de control y optan por buscar la ayuda del Gobierno del Estado, buscando reparar los malos acuerdos, sin embargo, cabe aclarar que toda la responsabilidad cae directamente en el Funcionario Público que se coludió con el crimen. Quedó comprobado que este tipo de pactos y acuerdos no funcionan, ni para el Presidente Municipal, Bladimir González ni mucho menos para la sociedad”. señaló Gaona García.

El Diputado Local por el Distrito 08 con cabecera en Tarímbaro, Baltazar Gaona reconoce que a diferencia de lo que ocurre en la administración del Municipio de Tarimbaro, menciona que el Gobernador de Michoacán, el Maestro Alfredo Ramírez Bedolla ha realizado un excelente trabajo para contrarrestar la inseguridad en el Estado.

“Implementó la Guardia Civil en Michoacán, puso en funcionamiento el programa FORTAPAZ, con el cual se ha capacitado al personal de Seguridad Pública, dotándolos de patrullas, uniformes y armamento, así como brindarles un seguro de vida, además no olvidemos que el Gobernador Ramírez Bedolla impulsó la iniciativa para que se incrementara el castigo a los feminicidas, así como también la iniciativa para que se persiga de oficio el delito de extorsión y un aumento importante en la pena, solo que estas importantes acciones se ven mermadas ante los malos acuerdos que hacen los Funcionarios ambiciosos”, Indicó el legislador.

No obstante de la deplorable condición de seguridad en la que el Alcalde de Tarímbaro, Bladimir González tiene al Municipio de Tarimbaro, el Diputado Gaona García denunció que el Alcalde ejerce amenazas en contra de las Regidoras y Regidores de su Cabildo, para obligarlos a que le aprueben todos sus desfalcos, porque de no hacerlo él mismo Alcalde se encargara de que los criminales les den su respectiva visitada, situación que no ha quedado solo en palabras, por lo que los Regidores y Regidoras no se han atrevido a levantar las denuncias correspondientes.

Por lo que de manera respetuosa el Legislador Petista, Baltazar Gaona exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, al General José Alfredo Ortega y al Fiscal General del Estado de Michoacán, Mtro. Adrián López Solís para que hagan las debidas indagaciones.

Finalmente el Diputado Local por el PT, Baltazar Gaona García hace un llamado a la población de Tarímbaro a unirse y estar pendientes por si es necesario realizar una marcha por la paz, así como exigir la renuncia del edil de Tarímbaro, Bladimir González Gutiérrez, en caso de que la situación de inseguridad y violencia no se detenga, tras pactar con el crimen organizado, poniendo en riesgo al pueblo tarimbarense desatando una ola de violencia como nunca antes se había visto en el Municipio.