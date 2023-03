La diputada Julieta Gallardo Mora presentó ante la Contraloría del Congreso de Michoacán una denuncia en contra de la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, por presuntamente promover, alentar y permitir una serie de arbitrariedades y desaseos en los procedimientos legislativos del Congreso Local.

En conferencia de prensa, la vice coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó la sesión extraordinaria del pasado 23 de marzo donde se presentó una propuesta de acuerdo por el que se buscaba exhortar e instruir a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), para que realice la Auditoría Financiera de Cumplimiento y de Desempeño a la Unidad Programática Presupuestaría (U.P.P.) 001, es decir a la correspondiente al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo ello para el ejercicio fiscal 2022.

“Cabe señalar que se realizó todo un desaseo en la sesión del Pleno, en la que parece ya no tenemos control ni seguimiento de los asuntos que tratamos, y ni tenemos certeza de las votaciones y como estas se dan, porque se hace con toda la ilegalidad y opacidad que no permite entender porque la Presidenta no sigue los lineamientos trazados en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso”, agregó la legisladora.