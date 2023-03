El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, informó que desde la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo Federal, se ha detectado que el ex mandatario Silvano Aureoles Conejo no ha comprobado una cantidad considerable de recursos que fueron ejercidos durante su administración.

Por lo cual, advirtió que pondrá especial atención en la Cuenta Pública Federal y se irá al fondo de los informes para así conocer las áreas en las que presuntamente se dispersaron estos recursos, sin embargo, adelantó que gran parte tiene que ver con infraestructura y materia educativa.

A nivel federal puedo decir que no ha comprobado una cantidad mayúscula de recursos, que se ejercieron 14 mil millones de pesos y es fuerte, (…) apenas vamos en esa cuenta y así está el ritmo legal que les corresponde, la Auditoría Superior de la Federación ya reportó y vamos en tiempo normal.

Sobre la inhabilitación del perredista, opinó que existe una gran diferencia entre tener responsabilidad administrativa y tener responsabilidad social, por lo que la sanción del pueblo será la más fuerte para Silvano Aureoles.

Toda vez que consideró el ex gobernador se defenderá al haber recibido la sanción más alta, ya que las inhabilitaciones en este sentido inician desde los seis y ocho meses hasta los once, por lo cual, no supo afirmar si las autoridades se excedieron en los límites de la sanción.