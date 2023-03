El dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Pablo Celis Silva, negó que la inhabilitación del ex mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, sea revanchismo o una venganza política.

No es una venganza, ni revanchismo aunque a veces lo use para decirlo, políticamente no tiene cara con que pedirle a los michoacanos y mexicanos (su voto).