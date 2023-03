El Partido Movimiento Ciudadano (MC) ha dejado de realizar eventos públicos durante la conformación de comités ante la cuestión de inseguridad que se vive en la entidad michoacana, informó el dirigente de esta fuerza política, Antonio Carreño Sosa, quien no quiso precisar las zonas del estado donde se han tomado estas determinaciones.

Y es que si bien también denunció que por lo menos cuatro comisionados del partido han recibido “mensajes inquietantes”, expuso que el mencionar el nombre o las demarcaciones donde sucede, es poner en riesgo a los integrantes de MC.

“Es por la seguridad de los comisionados por que han recibido algunos mensajes inquietantes, para no poner en riesgo la integridad es que no se da el nombre ni los lugares, y el tema inquietante de advertencia es de que no se metan en problemas, somos muy cuidadosos en el tema de la seguridad y es el tema de su vidas, antes que lo político”, comentó.