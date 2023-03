El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se señala que en México prevalece la violencia, impunidad, tortura y corrupción.

El mandatario consideró que “son unos mentirosos” en Estados Unidos y que suelen ver solo los problemas de otros países pero no los suyos.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza, no quieren la doctrina, no quieren cambiar cambiar, se creen el gobierno del mundo, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, respondió el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.