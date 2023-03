De nueva cuenta este fin de semana la Monumental Plaza de Toros fue escenario de un enfrentamiento a balazos, el domingo un hombre recibió impactos de arma de fuego en la cara mientras se desarrollaba un jaripeo.

Este hecho fue observado por las autoridades municipales quienes confirmaron que el establecimiento no contaba con los permisos para realizar tal evento, por lo que se trató de un jaripeo ilegal.

Yankel Benítez Silva, Secretario del Ayuntamiento de Morelia indicó que en breve se sancionará a los dueños del inmueble por realizar dicho evento sin autorización previa, sobre todo por permitir la portación de armas al interior del recinto.

“Lo que sucedió en la Monumental hace unos días, ni siquiera tenía permiso, no estaba autorizado por parte del Ayuntamiento, si se solicitó, pero no cumplía con los requisitos por lo que no se liberó el permiso”, dijo el funcionario.

Precisó que al no otorgar el permiso se dio por hecho que no se realizaría el evento motivo por el cual no se contaba ni con acompañamiento de la corporación policial, ni de Protección Civil.

Cabe destacar, que según el funcionario es el primer evento de este tipo sin permisos en la ciudad en lo que va del año. Y aunque no precisó a cuánto ascendería la multa si dijo se notificaría al inmueble a la brevedad.