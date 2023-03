Hay muchas hipótesis acerca de la postura que hizo pública el presidente López Obrador en torno a la determinación de ejercer su derecho constitucional para frenar los nombramientos que, hay que decirlo bien claro, avaló el pleno de la Cámara Alta. Es decir, la decisión que tomó la mayoría simple que se necesitaba para sacar adelante uno de los temas pendientes en la agenda legislativa para completar a los comisionados del INAI, fue en apego estricto al reglamento interno del Senado de la República.

Entonces, lo que aconteció, fue una determinación que tomó el jefe del ejecutivo federal. Muchos hablan de una estrategia del presidente para que el organismo deje de operar. No lo sé. Lo cierto es que, el propio Ricardo Monreal, comentó que si no se nombra a los consejeros el 31 de marzo el INAI ya no contará con sustento jurídico, por lo que el organismo se paralizará.

Pero más allá de eso, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en una muestra responsable de la constitución política, asumió con mucha coherencia la decisión del presidente. Su juicio, en ese sentido, es un ejemplo de que, en nuestro país, y más allá de la opinión de cada figura pública que representa una institución, debe predominar una auténtica división de poderes que- el mismo zacatecano- ha calificado como autónoma en un ejercicio con plena capacidad para tomar decisiones.

Y Ricardo Monreal no es solo un defensor de esa División de Poderes, sino un promotor de las facultades que cada organismo tiene. De hecho, esa responsabilidad legislativa la ha cumplido al pie de la letra tanto en las decisiones colectivas que se toman, como en las responsabilidades que él mismo encabeza como coordinador de la fracción mayoritaria, y la de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

El presidente López Obrador ejerció una facultad constitucional que le permite objetar la designación. Es su derecho y, en ese sentido, Ricardo Monreal salió a dar la cara y afirmó que esa decisión no será cuestionada, sino respetada porque es parte del ejercicio y acciones cuya facultad es exclusiva del poder ejecutivo.

Sin embargo, aún existen vías para realizar ajustes que él mismo Ricardo Monreal explicó en conferencia de prensa. De hecho, son dos opciones para el nombramiento de los consejeros del INAI, uno que se seleccionen de entre los 47 de la convocatoria pasada y la segunda que se realice otra convocatoria.

Fiel a su estilo, el coordinador de los senadores de Morena ya visualiza un primer escenario para resolver ese tema pero, antes de ello, dialogará con los coordinadores de cada una de las fracciones para elegir el método, lo mismo que para encontrar coincidencias a las que siempre ha recurrido Monreal para alcanzar las metas legislativas trazadas en cuatro años de ejercicio, incluso aquellas propuestas que fueron hechas por el presidente.

Por ello, y tratándose de un tema de mayor importancia para evitar que el organismo de INAI no se paralice, Ricardo Monreal buscará, como lo ha hecho siempre, una sinergia con los distintos grupos parlamentarios cosa que, en cuatro años legislativos, el coordinador de los senadores de Morena lo ha llevado a la práctica hasta conseguir un número significativo de Reformas Constitucionales que sacó a través del consenso.

De ser posible, en esta coyuntura, Ricardo Monreal no bajará la guardia para buscar acuerdos porque, si hay alguien capaz de sacar ese tipo de asuntos, es el zacatecano.

A propósito de ello, el mismo presidente López Obrador no sólo reconoció el profesionalismo y la carrera política de Ricardo Monreal, sino también su pleno respeto a nuestra carta magna a la que, el zacatecano, defiende a capa y espada, sobre todo porque es catedrático en derecho constitucional en la máxima casa de estudios del país. Es decir, un hombre recto y de principios que ha transitado- a lo largo de su carrera política- con la bandera de la legalidad en materia constitucional.