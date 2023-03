La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está abierta al diálogo y apertura permanente con las Casas del Estudiante nicolaitas, pero siempre en el marco de la ley, por lo que no se permitirán presiones, pues se le está dando puntual atención a las solicitudes que han realizado.

“Queremos mantener la cordialidad y el respeto, pero también la atención debida a las Casas del Estudiante, sin embargo, tenemos muy claro que no vamos a romper normas, ni reglas que se han venido trabajando con antelación”, sentenció el secretario general, Zoe Infante Jiménez, tras destacar que se debe cuidar muy bien el ejercicio de los recursos, más aún cuando el rubro ha sido observado por los órganos de fiscalización.

Respecto al bloqueo que realizaron estudiantes afiliados a la Casa del Estudiante “Ernesto Che Guevara”, Infante Jiménez detalló que se han generado puentes de comunicación, y se ha puesto sobre la mesa la situación, respecto a la petición que han hecho sobre la entrega de despensas, por lo que no hay forma de negociar en ese sentido, ya que no se pueden romper las normativas existentes, porque el proceso se está llevando en tiempo y forma y no es la forma de dialogar.

Precisó que, la solicitud ya se está atendiendo y se les hizo de su conocimiento desde la semana pasada. Indicó que una vez que fue liberado el presupuesto en el marco de la sesión del Consejo Universitario, se inició el proceso de licitación para la adquisición de las despensas que serán destinadas a las Casas del Estudiante de la UMSNH, tal y como lo marca la ley, debido a que por la cantidad significativa de recursos que se destinan a este rubro, se debe realizar bajo dicho mecanismo.

“Se les hizo del conocimiento a todas las Casas del Estudiante, siempre se les ha mantenido esta información, e incluso se les ha puesto sobre la mesa los procedimientos, porque jurídicamente tenemos que ser muy respetuosos de la ley, esa es la instrucción de la rectora Yarabí Ávila”.

Por su parte el secretario Particular, Edgar Martínez Altamirano, indicó que el proceso de licitación inició ayer e incluso se solicitó que la licitación fuera a “tiempo recortado”, con el objetivo de agilizar la entrega. De igual forma, apuntó que otra de las medidas que se tomó fue entregar a las Casas del Estudiante, insumos que ya se encontraban en el inventario de la Universidad.

El abogado general, Raúl Carrera Castillo, detalló que una toma de las instalaciones de la Universidad, que no tenga sustento, es un acto ilegal, que interrumpe las labores sustantivas y administrativas de la Casa de Hidalgo, lo cual está previsto como una causa grave de responsabilidad en el Artículo 85 del Estatuto Universitario y a su vez en el Artículo 88 del mismo documento, que establece que cuando un miembro de la Universidad incurre en una causa de grave responsabilidad, hay dos sanciones en el caso de las y los estudiantes, como es la suspensión de los derechos del alumno hasta por un año y la segunda es la expulsión.