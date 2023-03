Los incendios provocados en la capital michoacana en tres bares de la zona de Altozano, fueron realizados para generar pánico entre la población, afirmó el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes.

Si bien consideró que no se puede descartar un tema de cobro de piso o extorsión, reiteró que fue un acto terrorista que no ha querido ser nombrado por las autoridades como tal, únicamente por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís.

El dirigente del PRI comentó que ha sido buscado por un empresario restaurantero al que buscaban extorsionar luego de este hecho, y con amenazas de quemar sus tres establecimientos le solicitaban un depósito bancario.

“Ojalá no se asusten y lo denuncien al menor o mayor indicio de una llamada o algo de riesgo por que hay mucho vivaces que se aprovecha de este tipo de situaciones para pedirles cuota, por que si no les van a quemar su restaurant o su bar, que denuncien y que no se asusten demás, que tomen las medidas necesarias”, refirió.